Gazzeli Youtuber Avni’nin yarım kalan hayali! Öldükten sonra isteği yerine geldi

Gazzeli Avni henüz 13 yaşındaydı. En büyük hayali Youtuber olmaktı. Ancak İsrail bombaları onu hedef aldı. Avni'nin yarım kalan hayalini ise o öldükten sonra Arap dünyasının ünlü bir Youtuber'ı Aboflah hayata geçirdi.

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