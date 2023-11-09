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Gazzeli Youtuber Avni’nin yarım kalan hayali! Öldükten sonra isteği yerine geldi

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Giriş: 09.11.2023 14:04
Gazzeli Avni henüz 13 yaşındaydı. En büyük hayali Youtuber olmaktı. Ancak İsrail bombaları onu hedef aldı. Avni'nin yarım kalan hayalini ise o öldükten sonra Arap dünyasının ünlü bir Youtuber'ı Aboflah hayata geçirdi.
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