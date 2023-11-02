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Gazzeli yaşlı adamın dünyaya haykırışı yürekleri burktu: Allah bize yeter

A Haber
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Giriş: 02.11.2023 11:17
Gazze'de yaşlı bir adamın dünyaya seslenişi yürekleri dağladı.
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