Gazzeli babadan israil saldırısında kaybettiği oğluna veda: Oğlum ne ilk ne son şehittir

Filistinli bir baba, İsrail saldırılarında şehit olan oğlunun başında yaptığı konuşma duygulandırdı. Acılı baba "Oğlum ne ilk ne de son şehittir. Oğlumun şehadetiyle beni onurlandıran Allah'a Hamd Olsun." dedi.

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