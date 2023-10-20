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Gazzeli babadan israil saldırısında kaybettiği oğluna veda: Oğlum ne ilk ne son şehittir

A Haber
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Giriş: 20.10.2023 14:03
Filistinli bir baba, İsrail saldırılarında şehit olan oğlunun başında yaptığı konuşma duygulandırdı. Acılı baba "Oğlum ne ilk ne de son şehittir. Oğlumun şehadetiyle beni onurlandıran Allah'a Hamd Olsun." dedi.
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Oğlum ne ilk ne son şehittir
"Oğlum ne ilk ne son şehittir"
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