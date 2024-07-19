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Gazze'deki katliamlarda kan donduran detay! İz bırakmadan yok ediyor

Gazze'deki katliamlarda kan donduran detay! İz bırakmadan yok ediyor

AA
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Giriş: 19.07.2024 09:39
7 Ekim'den bu yana işgal saldırıları altında olan Gazze'de katliam tüm hızıyla devam ederken katil İsrail hukuk dinlemeden yasaklı silah kullanımını sürdürüyor. 38 bini aşkın insanın katledildiği saldırılarda korkunç silahlar kullanıldığı bir kez daha ortaya çıktı. Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi İsrail silahlarının "tuhaf yaralara ve şekil bozukluklarına" neden olduğunu belirterek bomba ve füzelerin çok sayıda kişinin cesedini hiçbir iz bırakmadan yok ettiğini söyledi.
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