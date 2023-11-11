11 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gazze’deki ailelerinin hayatından endişeliler! Filistinli öğrenciler ailelerine ulaşamıyor

Gazze’deki ailelerinin hayatından endişeliler! Filistinli öğrenciler ailelerine ulaşamıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.11.2023 10:53
İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırım devam ediyor. Türkiye'de yaşayan Filistinliler ise, ailelerinden endişeli. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, ülkelerine yönelik saldırının sona ermesini istiyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze’deki ailelerinin hayatından endişeliler!
Gazze’deki ailelerinin hayatından endişeliler!
Esenyurt’ta dere yine siyah aktı
Esenyurt’ta dere yine siyah aktı
Filistinli kadın yaşadıklarını A Haber’e anlattı!
Filistinli kadın yaşadıklarını A Haber’e anlattı!
Kazadan sonra ortalığı savaş alanına çevirdi
Kazadan sonra ortalığı savaş alanına çevirdi
İnsanlığın yok olduğu yer Gazze
İnsanlığın yok olduğu yer Gazze
Canlı yayında tehcir anları!
Canlı yayında tehcir anları!
Atatürk’ü saygıyla anıyoruz
Atatürk'ü saygıyla anıyoruz
84 dairelik sitede tedirgin eden manzara
84 dairelik sitede tedirgin eden manzara
3 ilimizde kar yağışı başladı
3 ilimizde kar yağışı başladı
Katliamın gölgesinde 5. cuma
Katliamın gölgesinde 5. cuma
Gazze’nin çelik yürekli büyük çocukları
Gazze'nin çelik yürekli büyük çocukları
Bursa’da korkunç kaza!
Bursa'da korkunç kaza!
Daha Fazla Video Göster