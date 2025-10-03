Gazze’deki açlığa sessiz kalmadılar

İsrail tarafından Gazze’ye uygulanan abluka sebebiyle Gazze’de günlük hayat git gide kötüleşirken çocuk ölümleri dünya gündemine oturdu. Bu duruma seyirci kalmak istemeyenler ise çeşitli programlarla Gazze’ye destek olmaya devam ediyor. Bayrampaşa’da bulunan mobilyacılar çarşısında ki esnaflar Gazze’de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmayarak yardım kampanyası başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN