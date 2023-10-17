Gazze'de çocuklar top oynarken üzerlerine bomba yağdı! Yürekleri yakan feryat: Günahımız ne? Bu hayat değil

Arkadaşlarıyla top oynarken üzerine katil İsrail'in bomba attığı bir çocuğun görüntüleri yürekleri parçaladı. "Günahımız ne?" diye sordu. Tüm dünyaya bir mesaj gönderdi.

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