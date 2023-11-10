Gazze insanlık yok oluyor! Batı'nın ikiyüzlülüğüne şahit oluyoruz

İsrail'in Gazze katliamı 34 gündür devam ediyor. 34 günde dünya çocukların-kadınların-masumların ölümüne Gazze'de insanlığın yok oluşuna, Batı'nın ikiyüzlülüğüne şahit oluyor. İsrail'in Gazze soykırımı ve dünyanın yaklaşımını gösteren ANALİZİ ekranlarınıza geliyor...

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