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Gazze insanlık yok oluyor! Batı'nın ikiyüzlülüğüne şahit oluyoruz

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Giriş: 10.11.2023 16:29
İsrail'in Gazze katliamı 34 gündür devam ediyor. 34 günde dünya çocukların-kadınların-masumların ölümüne Gazze'de insanlığın yok oluşuna, Batı'nın ikiyüzlülüğüne şahit oluyor. İsrail'in Gazze soykırımı ve dünyanın yaklaşımını gösteren ANALİZİ ekranlarınıza geliyor...
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