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Gazze bombardıman altında

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Giriş: 10.10.2023 10:20
İsraim-Hamas çatışmasında 4. gün... İsrail ve Hamas güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. İsrail Gazze'ye bomba yağdırıyor. Çok sayıda can kaybı ve yaralı var.
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Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
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