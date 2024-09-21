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Gazlı içeceklere dikkat: 1 kutuda 10 küp şeker

Gazlı içeceklere dikkat: 1 kutuda 10 küp şeker

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 15:40
Tehlikenin adı; gazlı içecek. Sıklıkla tüketildiğinde ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Uzmanlar vatandaşları gazlı içecekler konusunda uyardı.
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