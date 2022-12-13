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Gaziosmanpaşa’daki spor tesisi bakımsızlıktan dökülüyor

A Haber
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Giriş: 13.12.2022 10:57
İstanbul Gaziosmanpaşa'daki devasa futbol sahası bakımsızlığa teslim oldu. Tel tel dökülen tesis spor faaliyetlerine kapatıldı. Çevre sakinleri kapsamlı bir spor tesisi beklerken ilçe belediyesi, İBB'nin sessizliğinden şikayetçi.
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Spor tesisi bakımsızlıktan dökülüyor
Spor tesisi bakımsızlıktan dökülüyor
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