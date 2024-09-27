Gaziosmanpaşa'daki "intikam" cinayetinin 5 şüphelisi tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da kafalarında kask bulunan 2 kişi parkta oturan 15 yaşındaki çocuğu silahla vurarak öldürdü. Tarafların daha önce bilinmeyen bir nedenle kavga ettikleri ve olayın intikam nedeniyle gerçekleştirildiği ihmali üzerinde durulurken, aralarında saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin de bulunduğu toplam 5 zanlı gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.