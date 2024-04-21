Gaziosmanpaşa'da toprak kayması! Heyelan riski devam ediyor mu? A Haber havadan görüntüledi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana gelmiş ve 30 ev tahliye edilmişti. Heyelan riski devam ediyor mu? Risk nedeniyle boşaltılan evler yıkılacak mı? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı. Bölge havadan görüntülendi.

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