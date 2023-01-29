29 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gaziosmanpaşa'da sopalı kavgayı, mahalle sakinleri 'vur vur' diyerek görüntüledi

Gaziosmanpaşa'da sopalı kavgayı, mahalle sakinleri 'vur vur' diyerek görüntüledi

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2023 19:52
Gaziosmanpaşa'da sopalarla birbirlerine saldıran iki gruba, mahalle sakinleri müdahale etmek yerine, 'Vur vur' diyerek, kavganın sürmesini destekledi.
Kavgayı, mahalle sakinleri ’vur vur’ diyerek izledi
Kavgayı, mahalle sakinleri 'vur vur' diyerek izledi
Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’da!
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
Kapgan! İlk kez ateş etti
Kapgan! İlk kez ateş etti
Adana’da garip olay kamerada!
Adana'da garip olay kamerada!
Sürmene’den Şile’ye uzanan balıkçılık hikayesi
Sürmene’den Şile’ye uzanan balıkçılık hikayesi
İstanbul’da hava kirliliği 2022’de yüzde 9 arttı
İstanbul'da hava kirliliği 2022'de yüzde 9 arttı
Gençler Türk sineması izliyor
Gençler Türk sineması izliyor
29 Ocak 2023 hava durumu
29 Ocak 2023 hava durumu
Yerli Richie Rich hesapları bu yöntemle boşaltmış
Yerli Richie Rich hesapları bu yöntemle boşaltmış
Yeni Zelanda’yı sel vurdu!
Yeni Zelanda'yı sel vurdu!
Kavurma hırsızları başına bela oldu!
"Kavurma hırsızları" başına bela oldu!
Anadolu Diyarı Muğla’nın Yatağan ilçesinde
Anadolu Diyarı Muğla’nın Yatağan ilçesinde
Daha Fazla Video Göster