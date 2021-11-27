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Gaziosmanpaşa’da silahlı saldırgana linç girişimi kamerada

DHA
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Giriş: 27.11.2021 11:20
Gaziosmanpaşa’da birbirlerine laf atan iki kişiden biri tabanca ile ateş ederek diğerini bacağından yaraladı. Yaralanan Emrullah S. hastaneye kaldırılırken, çevredekilerin dövdüğü Samet G. gözaltına aldı. Şüphelinin çevredekilerden dayak yemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sokakta birbirine laf atan Samet G. ile Emrullah S. arasında kavga çıktı. Kavgada Samet G., silahla Emrullah S.'ye ateş ederek bacağından yaraladı. Çevredekiler şüpheli Samet G.'yi yakalayarak dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Samet G.'yi öfkeli kalabalığın elinden alarak gözaltına aldı. Daha sonra gelen sağlık ekipleri, yaralı Emrullah S.'ye ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Şüphelinin çevredekilerden dayak yemesi güvenlik kamerasına yansıdı.
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