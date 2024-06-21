Gaziosmanpaşa'da müşteri kılığındaki hırsız çok sayıda gözlük ve çanta çaldı: O anlar kamerada

Gaziosmanpaşa’da müşteri kılığında mağazaya giren hırsız, çok sayıda gözlük ve çantaları yanında getirdiği torbaya koyarak çalıp kayıplara karıştı. Yaklaşık 5 bin lira değerindeki malzeme çalan hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.