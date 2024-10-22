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Gaziosmanpaşa'da iş yerinde yangın paniği

Gaziosmanpaşa'da iş yerinde yangın paniği

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 12:38
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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