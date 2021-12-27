27 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gaziosmanpaşa’da ev sahiplerini canından bezdiren komşu dehşeti kameraya yansıdı

Gaziosmanpaşa’da ev sahiplerini canından bezdiren komşu dehşeti kameraya yansıdı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2021 15:30
Gaziosmanpaşa’da evinin kapısının önüne sürekli kimyasal ve çiğ yumurta dökülen çift çareyi güvenlik kamera taktırmakta buldu. Kamera görüntülerini izleyen daire sahipleri olayı gerçekleştirenin alt kat komşusu olduğunu görünce şoke oldu. Daire sahibi Deniz Kocaboğa, İlk başlarda ayakkabılarımızda bir takım kimyasallar görmeye başladık. Sonrasında yumurta kapıya atıldı. En sonunda çocuğun bebek arabasına dışkı atılınca bize artık tak etti. Caydırıcı olsun diye oraya bir gizli kamera koydum. Huzur istiyorum. Hepimizin işi gücü var. Benden önceki komşular bunları yaşamış ve çekip gitmek zorunda kalmış. Yapanların yanına kar kaldıkça daha cürretkar oluyorlar daha saldırgan oluyorlar" dedi.

Olay, Gaziosmanpaşa'da bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğretmen Özkan E. eşiyle birlikte oturduğu dairede alt kat komşunun kendilerini rahatsız etmesi üzerine daireden taşındı. Çif taşınınca aynı apartmanda oturan mühendis Deniz Kocaboğa, ve eşi taşındı. Çift bir süre sonra alt komşularının özellikle bebek odasının duvarına vurarak kendilerini rahatsız ettiğini iddia etti. Komşuları ile konuşma girişimine bulunan çift sorunu halledemedi. Bir süre sonra çift evlerinin önüne çiğ yumurta atıldığını ve kimyasal döküldüğünü fark etti ve gizli kamera taktırdı. Kamera görüntülerini izleyen çift şoke oldu. Kendilerine huzur vermeyen akademisyen Benan A., ve iki kız kardeşinin olduğunu olduğunu anlayan çift, Suç duyurusunda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Komşusunun kapısının önüne kimyasal ve çiğ yumurta attı
Komşusunun kapısının önüne kimyasal ve çiğ yumurta attı
Evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması | Ücretsiz SMA taraması nasıl yapılıyor?
Evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması | Ücretsiz SMA taraması nasıl yapılıyor?
Çocukluğunun geçtiği ev müzeye çevrildi
Çocukluğunun geçtiği ev müzeye çevrildi
Şifa deposu! Siparişlere yetişemiyorlar
Şifa deposu! Siparişlere yetişemiyorlar
Sakar hırsız pes etmedi... O anlar kamerada
Sakar hırsız pes etmedi... O anlar kamerada
CHP denince vatandaşın aklına gelen
CHP denince vatandaşın aklına gelen
Asker eğlencesinde kanlı kavga!
Asker eğlencesinde kanlı kavga!
Öğrencilerinin kulaklarını çeken okul müdürü kamerada
Öğrencilerinin kulaklarını çeken okul müdürü kamerada
Şirketin yöneticilerinin telefonunu eskort sitelerinde paylaştı
Şirketin yöneticilerinin telefonunu eskort sitelerinde paylaştı
Dezenfektan şakası ölümlü bitti
Dezenfektan şakası ölümlü bitti
İETT’den Sultangazi’de vatandaşa ‘sefer’ çilesi
İETT’den Sultangazi’de vatandaşa ‘sefer’ çilesi
Önce eşini sonra kendini vurdu
Önce eşini sonra kendini vurdu
Daha Fazla Video Göster