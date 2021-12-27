Gaziosmanpaşa’da ev sahiplerini canından bezdiren komşu dehşeti kameraya yansıdı

Gaziosmanpaşa’da evinin kapısının önüne sürekli kimyasal ve çiğ yumurta dökülen çift çareyi güvenlik kamera taktırmakta buldu. Kamera görüntülerini izleyen daire sahipleri olayı gerçekleştirenin alt kat komşusu olduğunu görünce şoke oldu.

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Daire sahibi Deniz Kocaboğa, İlk başlarda ayakkabılarımızda bir takım kimyasallar görmeye başladık. Sonrasında yumurta kapıya atıldı. En sonunda çocuğun bebek arabasına dışkı atılınca bize artık tak etti. Caydırıcı olsun diye oraya bir gizli kamera koydum. Huzur istiyorum. Hepimizin işi gücü var. Benden önceki komşular bunları yaşamış ve çekip gitmek zorunda kalmış. Yapanların yanına kar kaldıkça daha cürretkar oluyorlar daha saldırgan oluyorlar" dedi.Olay, Gaziosmanpaşa'da bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğretmen Özkan E. eşiyle birlikte oturduğu dairede alt kat komşunun kendilerini rahatsız etmesi üzerine daireden taşındı. Çif taşınınca aynı apartmanda oturan mühendis Deniz Kocaboğa, ve eşi taşındı. Çift bir süre sonra alt komşularının özellikle bebek odasının duvarına vurarak kendilerini rahatsız ettiğini iddia etti. Komşuları ile konuşma girişimine bulunan çift sorunu halledemedi. Bir süre sonra çift evlerinin önüne çiğ yumurta atıldığını ve kimyasal döküldüğünü fark etti ve gizli kamera taktırdı. Kamera görüntülerini izleyen çift şoke oldu. Kendilerine huzur vermeyen akademisyen Benan A., ve iki kız kardeşinin olduğunu olduğunu anlayan çift, Suç duyurusunda bulundu.