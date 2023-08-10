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Gaziosmanpaşa'da dükkan basıp çalışanı hastanelik ettiler

DHA
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Giriş: 10.08.2023 16:37
Gaziosmanpaşa'da parti ve süsleme malzemeleri satan bir dükkanı basan 2 şüpheli, çalışan genci hastanelik etti. İddiaya göre 2 şüpheli, alacak verecek meselesi yüzünden dükkanda çalışan gence tekme tokat saldırdı. Olay, işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde içeride müşteriler varken, 2 şüphelinin çalışana tekme tokat saldırması ve bu sırada dükkanda bulunan iki çocuğun ve müşterinin kaçma anı görülüyor.
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