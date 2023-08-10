Gaziosmanpaşa'da dükkan basıp çalışanı hastanelik ettiler

Gaziosmanpaşa'da parti ve süsleme malzemeleri satan bir dükkanı basan 2 şüpheli, çalışan genci hastanelik etti. İddiaya göre 2 şüpheli, alacak verecek meselesi yüzünden dükkanda çalışan gence tekme tokat saldırdı. Olay, işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde içeride müşteriler varken, 2 şüphelinin çalışana tekme tokat saldırması ve bu sırada dükkanda bulunan iki çocuğun ve müşterinin kaçma anı görülüyor.