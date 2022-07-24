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Gaziosmanpaşa'da çarşaf giyerek takip ettiği evli çifti silahla yaraladı

DHA
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Giriş: 24.07.2022 17:35
Gaziosmanpaşa'da M.M.G isimli şüpheli, iddiaya göre çarşaf giyerek takip ettiği evli çift Y.B. ve S.B'yi silahla yaraladı. Y.B.'nin kuzeni olduğu belirtilen şüpheli, olay sırasında orada olan sivil polis tarafından gözaltına alındı. M.M.G'nin olayı, Y.B'nin eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla
Çarşaf giyerek takip ettiği evli çifti silahla yaraladı
Çarşaf giyerek takip ettiği evli çifti silahla yaraladı
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