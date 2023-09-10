Gaziosmanpaşa'da caddede yürüyen kadının kaçırıldığı anlar kamerada

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinden çıktıktan sonra cadde üzerinde yürüyen iki kadının yanına bir otomobil yanaştı. Otomobilden çıkan kişi, kadını zorla otomobile bindirdi. Arkadaşı otomobile bindirilirken, diğer kadın ise çaresizce izledi. Otomobil hızla uzaklaşırken, diğer kadın oradan uzaklaştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler olayı gördüklerini ama kim ve neden kaçırıldığını bilmedikleri söyledi.