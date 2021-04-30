Gaziosmanpaşa'da alınan Kovid-19 önemlerini Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta A Haber'de anlattı

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde İstanbul'un nüfus yoğunluğu en yüksek ilçeleri arasında yer alan Gaziosmanpaşa'da ne gibi önlemler alındı? İhtiyaç sahiplerine hangi yardımlar yapıldı? Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta yapılan hizmetleri A Haber'de anlattı. Usta, 1 milyonda fazla ücretsiz maske dağıtımı yapıldığını ifade ederken, Ramazan ayı içerisinde yüzlerce kişi 3 öğün sıcak aş götürüldüğünü, binlerce aileye ise destek verildiğini söyledi.

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