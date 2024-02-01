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Gaziosmanpaşa'da 16 yıllık kiracısını öldüren ev sahibine müebbet hapis istemi

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Giriş: 01.02.2024 16:35
Gaziosmanpaşa'da yıllık kiracısı Hüseyin Asar'ı kira zammı nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ertuğrul Öztunç hakkında açılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Öztunç'un 'kasten öldürme' ile 'ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak' suçundan müebbet ve 3 yıla kadar hapsi istendi.
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