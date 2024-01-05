05 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gaziemir’deki pazar yerinde can güvenliği yok! İstinat duvarı yapılmıyor, vatandaşın canı tehlikeye atılıyor

Gaziemir’deki pazar yerinde can güvenliği yok! İstinat duvarı yapılmıyor, vatandaşın canı tehlikeye atılıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2024 20:35
İzmir Gaziemir'deki Aktepe mahallesinde pazar yerinde heyelan meydana gelmişti. Heyelan sonrası pazarda yeterli güvenlik tedbirleri alınmadı. Pazar esnafının da pazara giden vatandaşın da can güvenliği yok.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gaziemir’deki pazar yerinde can güvenliği yok!
Gaziemir’deki pazar yerinde can güvenliği yok!
Saniyeler sonra böyle düştü!
Saniyeler sonra böyle düştü!
Hastalıklar bir türlü geçmiyor!
Hastalıklar bir türlü geçmiyor!
Kapıkule’de rekor geçiş!
Kapıkule’de rekor geçiş!
Barajlarda su seviyesi yükseliyor! Son dönemde ki yağışlar barajları doldurdu
Barajlarda su seviyesi yükseliyor! Son dönemde ki yağışlar barajları doldurdu
İstanbul’da cuma trafiği!
İstanbul’da cuma trafiği!
Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma!
Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma!
Eğitim uçağından zorunlu iniş
Eğitim uçağından zorunlu iniş
Kahraman Fethi Sekin anısına
Kahraman Fethi Sekin anısına
Klozetten dev zehirli yılan çıktı
Klozetten dev zehirli yılan çıktı
Korkunç kaza! Metrelerce savrulan evli çift...
Korkunç kaza! Metrelerce savrulan evli çift...
Korku dolu anlar kamerada
Korku dolu anlar kamerada
Daha Fazla Video Göster