Gaziemir ve Buca yangını kontrol altında

Bakan Yumaklı: Buca -Gaziemir dahil orman yangınları kontrol altına alındı. Yangınlara ilişkin dezenformasyonları kınıyorum. Bugünden itibaren 15 Eylül'e kadar bütün ekiplerimiz alarm halinde. Vatandaşlarımız olmadan bu mücadeleden galip çıkamayız.