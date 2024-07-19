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Gaziemir ve Buca yangını kontrol altında

Gaziemir ve Buca yangını kontrol altında

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 10:45
Bakan Yumaklı: Buca -Gaziemir dahil orman yangınları kontrol altına alındı. Yangınlara ilişkin dezenformasyonları kınıyorum. Bugünden itibaren 15 Eylül'e kadar bütün ekiplerimiz alarm halinde. Vatandaşlarımız olmadan bu mücadeleden galip çıkamayız.
Gaziemir ve Buca yangını kontrol altında
Gaziemir ve Buca yangını kontrol altında
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