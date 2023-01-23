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Gaziantep’teki zincirleme kazada 1 kişi ölü 6 kişi de yaralandı

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Giriş: 23.01.2023 01:47
Gaziantep'te minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada Kamil Akgün yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İşte olay yerinden görüntüler...
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