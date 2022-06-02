02 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gaziantep'teki kadın cinayetinde flaş gelişme! Silahı CHP ilçe binasından almış

Gaziantep'teki kadın cinayetinde flaş gelişme! Silahı CHP ilçe binasından almış

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.06.2022 15:17
Gaziantep'te boşanmak isteyen eşini öldüren Hasan Maş'ın yargılandığı davada yeni gelişmeler ortaya çıktı. Duruşmada dinlenen tanık Bilal E. ise Maş'ın cinayette kullandığı silahı CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı binasında ağabeyinden aldığını anlattı.
Gaziantep’teki kadın cinayetinde flaş gelişme!
Gaziantep'teki kadın cinayetinde flaş gelişme!
Yop Chagi vuruşuyla 5 metreden aşağı uçurdu
Yop Chagi vuruşuyla 5 metreden aşağı uçurdu
Balat sahilde teknede yangın
Balat sahilde teknede yangın
Tarladan çıkan servet
Tarladan çıkan servet
Yol çöktü! İSKİ Borusu patladı
Yol çöktü! İSKİ Borusu patladı
11 milyon dolarlık korkunç tuzak!
11 milyon dolarlık korkunç tuzak!
Bebek’ten sonra Ümraniye’de ahlaksız görüntüler
Bebek'ten sonra Ümraniye'de ahlaksız görüntüler
Beylikdüzü’nde meydan dayağa!
Beylikdüzü'nde meydan dayağa!
Şaşkına çeviren olay! Yan yana çay içiyor
Şaşkına çeviren olay! Yan yana çay içiyor
Hemen yardıma koştu! O anlar kamerada
Hemen yardıma koştu! O anlar kamerada
Kocaeli’nde kaplumbağa operasyonu kamerada!
Kocaeli'nde kaplumbağa operasyonu kamerada!
Hız sınırları yükseltildi
Hız sınırları yükseltildi
Daha Fazla Video Göster