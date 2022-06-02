02 Haziran 2022, Perşembe
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Gaziantep'teki kadın cinayetinde flaş gelişme! Silahı CHP ilçe binasından almış
Gaziantep'te boşanmak isteyen eşini öldüren Hasan Maş'ın yargılandığı davada yeni gelişmeler ortaya çıktı. Duruşmada dinlenen tanık Bilal E. ise Maş'ın cinayette kullandığı silahı CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı binasında ağabeyinden aldığını anlattı.