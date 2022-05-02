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Gaziantep'teki geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

İHA
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Giriş: 02.05.2022 10:09
Gaziantep’te dün akşam saatlerinde geri dönüşüm fabrikasında başlayan yangın itfaiye ekiplerini yaklaşık 7 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangını bin ton su ile 5 ton köpüğün kullanarak kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin fabrikada soğutma çalışması sürüyor.
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın
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