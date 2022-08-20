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Gaziantep’teki feci kazanının nedeni ne? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 20.08.2022 13:38
Güncelleme:20.08.2022 13:47
Son dakika haberi... Gaziantep'den kahreden haber geldi. Katliam gibi trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Kazanın ana sebebi ne? İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Büyükçınar, "Bir aracın devrilmesi veya kontrolden çıkmasının temel etkilerinden bir tanesi hem sürücünün dalgınlığı olabilir hem de çevre şartlarındaki fonksiyonlar olur. İlk kaza yapan araçtan yayılan mazot olabilir bu yağ olabilir motorun diğer aksamından gelen yağ olabilir. Böylece karayolunu kayganlaştırmış olabilir dolayısıyla otobüs de bu zeminden geçerken bir kontrol kaybına uğradığı gözüküyor. Şu anda biraz daha netleşen durumda açıkçası kazanın ana sebebinin karayolu üzerinde dağılan yağ ve akıntılardan kaynaklandığı biraz daha net bir durum." dedi.
Gaziantepte katliam gibi kaza! 16 kişi öldü GAZİANTEP'TE KATLİAM GİBİ KAZA! 16 KİŞİ ÖLDÜ

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