20 Ağustos 2022, Cumartesi
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Gaziantep'teki 16 kişinin öldüğü kaza hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır
Gaziantep'te devrilen yolcu otobüsü kayarak, başka bir trafik kazası nedeniyle olay yerinde bulunan itfaiye, ambulans ve canlı yayın aracına çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 3 itfaiye personeli, 4 sağlık personeli ve 2 gazeteci yer alıyor. Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır'' dedi.