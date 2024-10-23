23 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Gaziantep'te zeytin hasadı başladı

Gaziantep'te zeytin hasadı başladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2024 10:40
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Tiyekli köyünde zeytin hasadına başlandı.
İstanbul’da yangın paniği!
İstanbul'da yangın paniği!
Atatürk Baraj Göleti kıyısında 3 bin yıllık kaya yerleşkesi
Atatürk Baraj Göleti kıyısında 3 bin yıllık kaya yerleşkesi
Gaziantep’te zeytin hasadı başladı
Gaziantep'te zeytin hasadı başladı
Bahçedeki malzemeler tutuştu! Maddi hasar
Bahçedeki malzemeler tutuştu! Maddi hasar
Ayvacık’ta butik otelde yangın çıktı
Ayvacık’ta butik otelde yangın çıktı
O aile ilk kez konuştu!
O aile ilk kez konuştu!
Adana’da zirveye kar yağdı elma hasadı erken yapıldı
Adana'da zirveye kar yağdı elma hasadı erken yapıldı
Kadın tır şoföründen Âşık Ecevit’e kulübe
Kadın tır şoföründen Âşık Ecevit'e kulübe
Alevlere teslim olan tarihi hamam küle döndü
Alevlere teslim olan tarihi hamam küle döndü
Otomobil tavanına saklanan uyuşturucu Şila’ya takıldı
Otomobil tavanına saklanan uyuşturucu Şila’ya takıldı
HSK müfettişine bıçaklı saldırı!
HSK müfettişine bıçaklı saldırı!
2 bin 400 rakımlı Kop Dağ’ında tuzlama çalışması
2 bin 400 rakımlı Kop Dağ'ında tuzlama çalışması
Daha Fazla Video Göster