Gaziantep'te yaşlı kadına darp! Yalan ve provokasyon sosyal medyada adım adım böyle yayıldı

Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed'in yüzüne tekme atan Şakir Çakır'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Şakir Çakır'ın (39) aralarında yaralama, Fuhuşa Teşvik ve Aracılık suçunun da olduğu 9 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız,teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır." dedi. Öte yandan Mikail Balaban adlı bir kişinin paylaşımlarında yaşanan olayları adım adım provokasyona götürdüğü anlaşıldı. Balaban paylaşımlarında zavallı kadını inatla "kendini çarsafla kamufle etmeye çalışan bir adam" olduğu algısını yarattı.

Gaziantep'te, bir kadının darbedilmesine ilişkin şüpheli Şakir Çakır gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada görüntüleri yer alan, bir kadının darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen 70 yaşındaki kadına tekme attığı belirlenen şüpheli Şakir Çakır polis ekiplerince gözaltına alındı.

Vali Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz..." ifadelerini kullandı.