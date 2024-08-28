Gaziantep'te vahşet! Gürültü çıkardı diye 10 yaşındaki çocuğu katletti

Son dakika haberine göre Gaziantep'te 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır, oyun oynarken 'gürültü' yaptığı iddiasıyla mahallede manavlık yapan esnaf tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan manav aranıyor.

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