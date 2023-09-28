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Gaziantep'te vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp 3'ü çocuğu 4 kişiyi yaraladı! Ardından intihar etti

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Giriş: 28.09.2023 13:58
Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşinin evini basan Ali Yavuz isimli şahıs, eşini av tüfeğiyle vurarak katletti. Ardından 3 çocuğu ve olay yerinde bulunan komşusunu da yaralayan şahıs, gittiği camide intihar etti.
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