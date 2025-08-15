15 Ağustos 2025, Cuma

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine darbe: 11 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe: 11 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2025 18:23
Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Kullanmak" suçlarından toplam 52 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
