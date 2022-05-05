05 Mayıs 2022, Perşembe
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Gaziantep'te TIR'la yolcu otobüsü çarpıştı! 14 kişi yaralandı
Gaziantep'te yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı.