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Gaziantep'te sürü halinde ortaya çıktılar! Fıstık tarlalarında...

İHA
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Giriş: 03.08.2022 16:33
Gaziantep'in Nizip ilçesinde aşırı sıcak havalar nedeniyle aç kalan domuz sürüleri, Antep fıstığı tarlalarına dadandı. İlçeye bağlı kırsal Keklik Mahallesi'nde tarlalara dadanan domuz sürüleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sürü halinde ortaya çıktılar! Fıstık tarlalarında... SÜRÜ HALİNDE ORTAYA ÇIKTILAR! FISTIK TARLALARINDA...

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Sürü halinde ortaya çıktılar! Fıstık...
Sürü halinde ortaya çıktılar! Fıstık...
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