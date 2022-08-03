03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Gaziantep'te sürü halinde ortaya çıktılar! Fıstık tarlalarında...
Gaziantep'in Nizip ilçesinde aşırı sıcak havalar nedeniyle aç kalan domuz sürüleri, Antep fıstığı tarlalarına dadandı. İlçeye bağlı kırsal Keklik Mahallesi'nde tarlalara dadanan domuz sürüleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.