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Gaziantep’te sokak düğününe kanlı baskın! Düğün evi cenaze evine döndü

A Haber
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Giriş: 24.11.2023 11:09
Gaziantep'te gelinin eski eşinin yakınları düğünü bastı. 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Düğün evini cenaze evine çeviren saldırganlar aranıyor.
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