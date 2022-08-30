30 Ağustos 2022, Salı
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Gaziantep’te simit satan çocuğun merhameti sosyal medyanın gündeminde!
Gaziantep’te sokaklarda simit satan çocuk, veresiye simitlerden birini sokakta aç olan yavru kedi ve köpeğe verdiği anlara ait görüntüler yürekleri ısıttı. Görüntülerle ilgili konuşan 15 yaşındaki Muhammet Enes Kartal, “Sonuçta onlar da birer can ve çok açlardı. O yüzden hiç düşünmeden simitlerimden birini verdim” dedi.