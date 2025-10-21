21 Ekim 2025, Salı

Gaziantep'te şiddetli sağanak hayati olumsuz etkiledi

Gaziantep’te şiddetli sağanak hayati olumsuz etkiledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 22:12
Gaziantep kent merkezinde akşam saatlerine doğru şiddetli sağanak etkili oldu. Kısa sürede etkisini arttıran yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Kentin özellikle Organize Sanayi Bölgesi’nde etkili olan yağış bazı caddelerde ise küçük çaplı sele neden oldu. Etkili olan yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sonrası bazı araçlar yarıya kadar suya gömüldü. Yağış sonrası trafikte aksamalar yaşanırken maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.
