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Gaziantep’te servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14’ü öğrenci, 19 yaralı

DHA
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Giriş: 24.11.2021 12:40
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 14'ü öğrenci, 19 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Atatürk Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde taşımalı eğitim gören ortaokul ve lise öğrencilerini taşıyan Mikail K. (41) yönetimindeki servis minibüsü ile Ali Ö. (45) idaresindeki plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada 14'ü öğrenci, 2'si sürücü, toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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