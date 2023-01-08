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Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

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Giriş: 08.01.2023 16:29
Gaziantep'te bir araca yapılan operasyonda 72 litre dökme alkol, 60 litre etil alkol ve 30 şişe sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep’te sahte alkol operasyonu
Gaziantep'te sahte alkol operasyonu
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