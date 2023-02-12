12 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gaziantep'te sağlıkçılar depremde bebekleri böyle korudu! O anlar kamerada...

Gaziantep'te sağlıkçılar depremde bebekleri böyle korudu! O anlar kamerada...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.02.2023 01:34
Yüzyılın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, şiddetli sarsıntı sırasında hastane çalışanlarının kuvözdeki bebekleri koruma çabası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin sarsıntı şiddeti Gaziantep'teki güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem anı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'ndeki bebeklerin kuvözlerinin bulunduğu yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, saat 04.17'de başlayan depremle beraber ünitedeki kuvözlerin sallanması, bölgeye gelen 2 hemşirenin ise yaşadığı kısa süreli paniğin ardından kuvözleri tutmaya çalışması yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sağlıkçılar bebekleri böyle korudu
Sağlıkçılar bebekleri böyle korudu
Yıllar sonra o anı hatırlattı: Kokuyorum
Yıllar sonra o anı hatırlattı: Kokuyorum
136. saate 3 mucize birden!
136. saate 3 mucize birden!
135 saat sonra gelen mucize Hedil
135 saat sonra gelen mucize Hedil
134. saate Muhammed de kurtuldu
134. saate Muhammed de kurtuldu
Felaket göz göre göre gelmiş!
Felaket göz göre göre gelmiş!
Melisa’nın montu Vali Aydoğdu’ya emanet
Melisa'nın montu Vali Aydoğdu'ya emanet
Genç yaşta ölmek istemiyorum
"Genç yaşta ölmek istemiyorum"
Sinan Akçıl’dan yürek ısıtan görüntü! Depremzede Duru ile düet yaptı sosyal medyaya damga vurdu
Sinan Akçıl’dan yürek ısıtan görüntü! Depremzede Duru ile düet yaptı sosyal medyaya damga vurdu
Tuğçe 133. saatte kurtarıldı!
Tuğçe 133. saatte kurtarıldı!
133. saatte mucize! İşte Melissa Ülkü
133. saatte mucize! İşte Melissa Ülkü
Bir sürü sarı kola istiyorum
Bir sürü sarı kola istiyorum
Daha Fazla Video Göster