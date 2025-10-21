21 Ekim 2025, Salı

Gaziantep’te sağanak ve dolu yağışı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 18:14
Gaziantep'te aniden bastıran sağanak ve dolu, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, aniden başlayan yağışa hazırlıksız yakalandı. Özellikle merkez ilçelerde etkili olan yağmurla birlikte kısa süreli dolu yağışı da görüldü. Yağış sırasında sokakta bulunan vatandaşlar, korunmak için kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı. Kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte de kısa süreli aksamalar yaşandı.
