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Gaziantep’te Ramazan sokağı! Ramazan sokağında Osmanlı gelenekleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 19:33
Gaziantep'te ramazan sokağında iftar veriliyor, sonrasında ise geleneksel etkinlikler düzenleniyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Gaziantep’ten aktardı.
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