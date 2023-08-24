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Gaziantep'te 'park' kavgası: Satır, sopa ve bıçaklarla dükkanı bastılar

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Giriş: 24.08.2023 10:59
Gaziantep’te bir grup, dükkanın önüne park ettikleri motosiklet için kendilerini uyaran yabancı uyruklu esnafın dükkanını satır, sopa ve bıçaklarla bastı. Tarafları ayırmak isteyen 2 vatandaş yaralandı.
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