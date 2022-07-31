Gaziantep’te otomobile 30 saniyede 30 bin liralık zarar verdi

Gaziantep’te bir şahsın iş yerinin önüne park edilen araca 30 saniye içinde 30 bin TL’lik hasar vermesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aracının 4 lastiğinin patlatılıp etrafına çizikler atılmasına isyan eden iş yeri sahibi Batuhan Karalar, “Buna benzer olaylar ile hırsızlık olaylarının bu bölgede artık yaşanmamasını istiyoruz” diye konuştu.

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