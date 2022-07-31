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Gaziantep’te otomobile 30 saniyede 30 bin liralık zarar verdi

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Giriş: 31.07.2022 13:40
Gaziantep’te bir şahsın iş yerinin önüne park edilen araca 30 saniye içinde 30 bin TL’lik hasar vermesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aracının 4 lastiğinin patlatılıp etrafına çizikler atılmasına isyan eden iş yeri sahibi Batuhan Karalar, “Buna benzer olaylar ile hırsızlık olaylarının bu bölgede artık yaşanmamasını istiyoruz” diye konuştu.
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30 saniyede 30 bin TL’lik zarar
30 saniyede 30 bin TL’lik zarar
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