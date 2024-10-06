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Gaziantep'te motosiklet üzerinde tehlikeli hareket

Gaziantep'te motosiklet üzerinde tehlikeli hareket

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.10.2024 16:24
Gaziantep'te motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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