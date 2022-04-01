01 Nisan 2022, Cuma
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Gaziantep’te lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü
Gaziantep'te bir lokantada dört sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından lokanta ile çevresindeki ev ve işyerlerinde maddi hasar meydana geldi.