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Gaziantep'te korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Gaziantep'te korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 09:00
Son dakika haberine göre Gaziantep'te bir halı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale ediliyor.
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